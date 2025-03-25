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Wanda Nara hakkında gündemi sarsacak yasak aşk iddiası!

Wanda Nara hakkında gündemi sarsacak yasak aşk iddiası!
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Skandallarla dolu evlilikleri sona eren Wanda Nara ve Mauro Icardi, boşanma sonrası gündemden düşmüyor. İtalyan basını, Wanda Nara'nın eski futbolcu Federico Fazio ile yasak ilişki yaşadığı iddiasını ortaya attı. Nara ise bu iddiaları yalanladı ve Icardi'nin sadakatsizliklerini ima etti. Nara, Icardi ile özel mesajlarını da paylaşıp ardından hızla sildi.

Geçtiğimiz yıla skandallarıyla damga vuran Wanda Nara ve Mauro Icardi çifti, resmen yollarını ayırdı. 2014'te nikâh masasına oturan ünlü çift, 2025 senesinde ayrılık kararı aldı. Boşanma sonrası sessizliğini koruyan Wanda Nara'dan peş peşe gelen paylaşımlar ise adeta olay yarattı.

İHANET İDDİALARI PATLAK VERDİ

Geçtiğimiz günlerde boşanma sürecini tamamlayan Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin ayrılık hikayesi yeni bir skandalla gündeme geldi.

İtalyan basınında yer alan iddialara göre Wanda Nara, eski Roma oyuncusu Federico Fazio ile ilişki yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi. Ancak Wanda Nara bu söylentilere sert çıktı. Instagram hesabından bir açıklama yapan Nara, "Bu kişiyi hiç tanımıyorum, yüzünü ilk kez görüyorum. Avukatım konuyla ilgileniyor. İddialar asılsız!" diyerek ihanet söylentilerini yalanladı.

ALDATAN BEN DEĞİLDİM, MAURO YILLARCA SADAKATSİZDİ

Nara, Federico Fazio iddialarının arkasında eski eşi Mauro Icardi'nin manipülasyonları olduğunu ima etti. Nara, paylaşımında eski eşine göndermede bulunarak, "Aldatma iddiaları, sadakatsiz davranan ve yıllarca onarmaya çalıştığımız bir ilişkiyi bitirmeyi reddeden biriyle ayrıldığımda ortaya çıktı" dedi.

Wanda Nara paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı: "Ben ayrıldıktan sonra birden bire bu tür haberler çıkmaya başladı. Oysa yıllarca Mauro'nun sadakatsizliklerine katlandım. Şimdi beni kötülemek için böyle senaryolar üretiyorlar."

Ünlü isim, ayrılık sürecinin uzun süredir devam ettiğini ima ederek, "Ayrılmıştık ama boşanmamıştık" sözleriyle dikkat çekti.

ICARDİ İLE MESAJLARINI PAYLAŞTI

Tüm bu açıklamalar yetmezmiş gibi Wanda Nara, Icardi ile olan özel mesajlarını da paylaştı. Çiftin çocuklarıyla ilgili konuştuğu mesajlardan birinde Nara'nın "Pusu?" yazdığı görüldü. Kısa süre sonra bu paylaşımları kaldıran Nara, olay yaratacak başka bir çıkış yapar mı, merak konusu oldu.

FEDERİCO FAZİO'DAN SESSİZLİK

Bu iddiaların magazin basınına sızmasının ardından Federico Fazio'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSempatik:

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Haber YorumlarıVatansever:

Özlemiştik Mandanın haberlerini, H-Haber hayranı olan yazara artık çok söz etmek istemiyorum

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