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Volkan Konak'la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV'den kovuldu

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Volkan Konak'ın vefatının ardından yaptığı çirkin paylaşım sonrasında Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu Beyaz TV'den kovuldu.

Beyaz Tv'de yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında sık sık yer alan psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu, ünlü sanatçı Volkan Konak'ın vefatına ilişkin yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı.

KKTC'nin İskele kentindeki konseri sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden Konak hakkında sosyal medya hesabından "İyi bilmezdik" diyen Civelekoğlu, açıklamalarında "Bunlar günahı açıktan açığa işleyen kişilerdir. Babacan tavırlı olurlar, mahallenin gençliğini kötü alışkanlıklara teşvik ederler. Zina ettirirler, alkolle alıştırırlar." ifadelerine yer verdi.

KANALDAN KOVULDU

Bu sözler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kişi Civelekoğlu'na sert tepki gösterdi. Gelen eleştirilerin ardından, psikolog yaptığı yeni bir açıklamayla Beyaz TV yönetiminin kararı doğrultusunda artık kanal ekranlarında yer almayacağını duyurdu.

Volkan Konak'la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV'den kovuldu

Volkan Konak'la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV'den kovuldu
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Magazin
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıNoktaa:

Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden Kovarlarmış .

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Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

dini kirlettiniz yazıklar olsun insanlığınıza

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Haber Yorumlarıkaan yazıcı:

doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar bende beyaz tvyi artık izlemiyeceğim

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Adam doğruları çivi gibi çakmış…

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Yorum Beğenme85
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Haber YorumlarıYusuf Kartal :

Adam iyili öldü, yoksa yapacak Haber bulamıyacakmışsınız. 5 Gündür ömründe çıkmadığı kadar Haber oldu. Her zaman aynı şey “Kör ölür Badem gözlü olur”

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Ahh ahhh şu Akp bir gitsin, bunların hepsi alkolik olmazsa yada kaçmazsa bu ülkeden adımı değiştirmezsem..

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

bizde gittiğin kanalı izleriz hocam

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Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Doğru söyleyeni 7 köyden kovarlarmış. Öyle ya, sen ömrünce günah içinde yaşa sonra teneşire konunca, iyi bilirdik....oldu be... ne güzel İstanbul...

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Haber YorumlarıHakan Celik:

Bu emevi zihniyetlilere Şaşırdık mı

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

dinziin biri giderken bile zararını bırakıp gidiyor ülke insanına

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