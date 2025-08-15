Victoria Beckham'ın fotoğraflarına 'Acısını gizliyor' yorumu

Victoria Beckham'ın fotoğraflarına 'Acısını gizliyor' yorumu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oğlunun Amerika'da yapılan ikinci düğününe davet edilmeyen Victoria Beckham, sosyal medyada tatil pozlarını paylaşmaya devam etti. Klinik psikoloğa göre, bu karelerdeki gülümseme ve beden dili, yaşadığı hayal kırıklığını saklamak ve duygusal olarak kendini korumak için kullandığı bir savunma mekanizması olabilir.

Beckham ailesinde yaşandığı öne sürülen gerginlik büyüyor. İddiaya göre Victoria Beckham, oğlu Brooklyn'in ailesinden uzak durması nedeniyle üzgün olsa da, durumu atlatmak için kendince bir yöntem geliştiriyor.

Brooklyn Beckham ile eşi Nicola Peltz'in Amerika'da ikinci bir düğün yapmasına Beckham ailesinden hiç kimse davet edilmedi. Bu dönemde Victoria, sosyal medyada tatil fotoğraflarını paylaştı. Klinik psikolog Dr. Sona Kaur ise bu karelerdeki gülümseme ve beden diline bakarak, "Mutlu görünse de bu, gerçek duygularını yansıtmayabilir. Yaşananlardan kendini korumaya ve acıdan uzak durmaya çalışıyor olabilir" yorumunu yaptı.

Victoria Beckham'ın fotoğraflarına 'Acısını gizliyor' yorumu

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde bir deprem daha
İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu

İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede

Nereden nereye! Aynı kare, farklı yıllar
Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

530 bin kişinin beklediği ödeme hesaplara yatırıldı! Zam da yansıtıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Arda Turan! Yaptığının bedeli ağır oldu, takımı elendi

Yok artık Arda! Yaptığının bedeli ağır oldu, takımı elendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.