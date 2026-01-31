Vefatının ardından herkes Fatih Ürek'in bu sözlerini paylaşıyor

Haberler

Güncelleme:
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Fatih Ürek'in geçmişte bir röportajında kullandığı ifadeler dikkat çekti. Röportajda adeta içini döken Ürek, "Her şeyden çok sıkıldım. İnsanlardan sıkıldım. İnsanlar kötüler. Kimseyi görmek istemiyorum. Dışarıdaki gibi değilim. Süslü püslüyüm ama evde yırtık tişörtle bile oturuyorum. Ben çok yalnız bir adamım" ifadelerini kullandı.

  • Fatih Ürek 30 Ocak akşamı hayatını kaybetti.
  • Fatih Ürek'in cenazesi 1 Şubat Pazar günü Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip defnedilecek.
  • Fatih Ürek bir programda 'çok yalnız bir adamım' ifadesini kullanmıştı.

15 Ekim 2025'te kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve 107 gün yoğun bakımda tedavi gören şarkıcı Fatih Ürek, 30 Ocak akşamı hayatını kaybetti. Şarkıcının vefatı sanat dünyasını ve yakın çevresini yasa boğdu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Fatih Ürek'in cenazesinin 1 Şubat Pazar günü, Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.

SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Fatih Ürek'in katıldığı bir programda kendisine dair kullandığı ifadeler vefatının ardından yeniden gündem oldu. Programda adeta içini döken Fatih Ürek, her şeyden çok sıkıldığını belirterek çok yalnız bir adam olduğunu söyledi.

"İNSANLAR ÇOK KÖTÜ"

Ürek, röportajında şu ifadeleri kullanmıştı: 'Her şeyden çok sıkıldım. İnanın sıkıldım, çok sıkıldım. Trafikten sıkıldım, insanlardan sıkıldım. İnsanlar kötüler. Kimseyi görmek istemiyorum, kimseyle görüşmek istemiyorum. Ben diyorum şimdi çok mutluyum. Hepsi sahte geliyor bana gerçekten kusura bakmayın.

"SAHNEYE DEVAM EDEMEZSEM BİTERİM"

Ben bir şey itiraf edebilir miyim? Gerçekten eğer ben sahneye devam edemezsem, bir şekilde bu hayatta olamazsam herhalde derin ömrümün son tükenişleri olur. Biterim gibi geliyor bana. Çünkü başka bir amaç kalmıyor.

"ÇOK YALNIZ BİR ADAMIM"

Dışarıdaki gibi değilim. Süslü püslüyüm ama evde yırtık tişörtle bile oturuyorum. Ben çok yalnız bir adamım'

"ZEMZEM SUYU İÇİRDİM, YÜZÜNÜ YIKADIM"

Ürek'in menajeri Mert Siliv, ünlü ismin son anlarını şu ifadelerle anlattı: Siliv, "Hepimiz Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz. Allah onun mekanını cennet eylesin. Dualarınızı bekliyorum. Zemzem suyunu ben içirdim. Yüzünü yıkadım. Bebek gibiydi"

SELİN CİĞERCİ'DEN MANİDAR SÖZLER

Fatih Ürek'in ölüm haberini aldıktan sonra hastaneye koşan ve burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Selin Ciğerci, Ürek'i 15 yaşından beri tanıdığını ifade ederek,"Çok erken oldu. Konuşamıyorum böyle şeylerde. Allah hepimize uzun, sağlıklı ömürler versin. Hayırlı aileler nasip etsin" dedi.

