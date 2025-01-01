Van'da Yeni Yıl Coşkuyla Kutlandı

Yeni yıl tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da coşkuyla kutlandı.

Van'da yeni yıl farklı mekanlarda coşkuyla kutlandı. Kimi vatandaş yeni yıla kafelerde girerken, kimi vatandaş ise 5 yıldızlı otelleri tercih etti. Kentin otellerinde düzenlenen yılbaşı gecesi programında da vatandaşlar, gönüllerince eğlendiler. Seslendirilen türkülerle kimi zaman duygulu anlar yaşayan vatandaşlar, hareketli şarkılarla halay çekti.

Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl daha sakin bir yeni yıl kutlaması düzenlediklerini ifade ederken, DoubleTree By Hilton Van Hotel Genel Müdürü Mehmet Fırat Kaya, Double Tree By Hilton Van Oteli olarak yine güzel bir yılbaşı etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Güzel bir yılbaşı gecesi, seçkin bir menü ve seçkin konuklarımızla çok güzel bir eğlence planladık. 2024 yılı otelimiz adına gayet başarılı bir yıl oldu. Ümit ediyoruz ki 2025 yılı da aynı şekilde bizim için hem turistik olarak hem sosyal projelerimiz olarak başarılı olacağımız bir yol olur. Bu anlamda şimdiden herkese mutlu, güzel ve iyi seneler diliyorum" dedi.

Yeni yıla Van'da giren Sanatçı Aydın Aydın ise 2025 yılında Van kedisi ile ilgili klip yapacağını ifade ederek, "Dünyada birçok hayvanla düet yaptım. Hindilerle yapmıştım. En son yol arkadaşım eşekle düet yaptım. 2025' te de düet yapacağım hayvan, dünyada eşi benzeri olmayan Van kedisi ile bir klip yapacağım. Bu duygularla herkesin yeni yılını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya fenomeni Tıvorlu İsmail de, "2025 yılında barış ve huzurun gelmesi temennisinde bulunarak herkesin yeni yılını kutladı.

Turizmci Recep Sulhan da Aydın Aydın, Tıvorlu İsmail ve Güney Korkmaz'ın sahne aldığı gecede misafirlerine güzel bir gece yaşattıklarını belirterek, "2025 yılı dilerim huzur, barış ve mutluluk getirsin" dedi.

Vatandaşlar da 2025 yılında sağlık mutluluk ve başarı temennilerinde bulundular. - VAN