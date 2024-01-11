Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

İçim Yanar, Bana Sor, Sabahçı Kahvesi, Yıkılasın Be Dünya, Yaktı Beni ve Sevda Yelleri gibi şarkılarıyla müzik piyasasına damga vuran usta sanatçı Ferdi Tayfur, uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Yüz felci geçirdikten sonra müziği bırakan Tayfur, Instagram hesabından son halini paylaştı.

Yıllardır Marmaris'te sakin bir hayat yaşayan Ferdi Tayfur, Instagram hesabından bir fotoğrafını yayınladı. Uzandığı bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Tayfur, paylaşımına Merak Etme Sen şarkısının "Toprak olur, taş olurum, yolunuzda yoldaş olurum. Merak etmeyin siz" sözlerini ekledi. Beyazlayan saç ve sakalıyla dikkat çeken 78 yaşındaki sanatçının paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

İşte Ferdi Tayfur'un son hali: