Uzun süredir cesur pozlar vermiyordu, Tuğba Ekinci sadece havluyla objektif karşısına geçti - Haberler

Sivri dili ve cüretkar pozlarıyla gündemden düşmeyen 44 yaşındaki Tuğba Ekinci, geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarıyla yaz sezonuna start vermişti. Tatil paylaşımlarına devam eden Ekinci bu kez soluğu Sapanca'da aldı.

HAVLU POZUYLA OLAY OLDU

183 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Tuğba Ekinci, çıplak vücuduna havlu sarıp art arda cesur pozlar verdi. Yarı çıplak pozlarıyla dikkat çeken şarkıcıya binlerce yorum geldi. İşte olay olan o pozlar;

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