Uzak Şehir Yeni Bölümüyle Heyecan Yarattı

KANAL D'nin fenomen dizisi ' Uzak Şehir, bu akşam heyecanlı bir bölümle ekrana gelecek. Paylaşılan tanıtımda, Cihan'ın "Ben varım" diyerek Alya'yı sakinleştirmeye çalışması, Cihan ile Alya'nın gözyaşları içinde birbirine sarılması heyecanı artırıyor.

'O ÇOCUK BANA BABA DEDİ'

'Uzak Şehir'den yayınlanan yeni tanıtımda, Alya, annesine gönderdiği fotoğraf yüzünden Boran'ın ölümünden kendini sorumlu tutarken bir yandan da oğlunu nasıl koruyacağının paniğini yaşıyor. Cihan ise 'Ben varım' diyerek Alya'yı sakinleştirmeye çalışırken gözyaşlarına hakim olamıyor. Cihan'ın 'O çocuk bana baba dedi, onu korumak zorundayım' sözlerinin ardından ikilinin birbirine sımsıkı sarılması yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.

GÜÇLÜ KADRO

AyNa Yapım imzalı, Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Yunus Eski, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer ve Nursel Köse yer alıyor.

'Uzak Şehir' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.