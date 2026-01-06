Uzak Şehir'den 'süper' dönüş

KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, bir haftalık yılbaşı molasının ardından 2026'ya baş döndüren bir bölümle 'merhaba' dedi. Boran, Alya ile Cihan'ın birlikte olduklarını öğrenince çılgına döndü. Umutsuz aşıkların evliliğiyle ilgili düğüm ise çözüldü. Boran'ın kendi adına kimlik çıkarıp yaşadığını kanıtlaması üzerine mahkeme, Cihan-Alya evliliğini hükümsüz ilan etti. Tüm taşların yerinden oynadığı Uzak Şehir, reytinglerde Galatasaray–Trabzonspor Süper Kupa Yarı Finali'ni gölgede bıraktı.

DEMİR'DEN ACIMASIZ OYUN

Rekortmen dizi Uzak Şehir'de, üzerlerinde kara bulutlar dolaşan bir diğer çift Kaya ile Zerrin oldu. Geçirdikleri kaza sonrası bebeklerini kaybettiklerini öğrenen ikilinin, Demir'in acımasız bir oyununa geldikleri ortaya çıktı. Fidan'ın Ecmel'i damdan atmaya çalıştığı anlar izleyicileri gülümsetti. Cihan ile Alya'nın 'Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?' tartışması ve Cihan'ın Alya'ya traktör kullanmayı öğrettiği sahnelerde romantizm zirve yaptı.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN YAPIMI

Film tadındaki bölümüyle dikkat çeken Uzak Şehir, reytinglerde Galatasaray–Trabzonspor Süper Kupa Yarı Finali'ni geçti. Tüm Kişiler'de 15,83 izlenme oranı ve 40,35 izlenme payına ulaşan yapım, 20+ABC1'de 15,03 izlenme oranı ve 36,96 izlenme payıyla günün en çok izlenen yapımı oldu. AB kategorisindeki izlenme oranı 11,03, izlenme payı 31,46 olarak kayıtlara geçen Uzak Şehir, sanal medyaya da en çok konuşulan dizi unvanını aldı.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları Kanal D'de.