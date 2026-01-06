Haberler

Uzak Şehir'den 'süper' dönüş

Uzak Şehir'den 'süper' dönüş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, yılbaşı molasının ardından izleyicilere etkileyici bir bölüm sundu. Reytinglerde Süper Kupa Yarı Finali'ni geride bırakan dizi, Cihan ve Alya'nın ilişkisi ile Boran'ın intikam çabalarını merkezine alıyor. Dram dolu anlar ve romantik sahnelerle dolu bölüm, izleyicileri ekran başına kilitledi.

KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, bir haftalık yılbaşı molasının ardından 2026'ya baş döndüren bir bölümle 'merhaba' dedi. Boran, Alya ile Cihan'ın birlikte olduklarını öğrenince çılgına döndü. Umutsuz aşıkların evliliğiyle ilgili düğüm ise çözüldü. Boran'ın kendi adına kimlik çıkarıp yaşadığını kanıtlaması üzerine mahkeme, Cihan-Alya evliliğini hükümsüz ilan etti. Tüm taşların yerinden oynadığı Uzak Şehir, reytinglerde Galatasaray–Trabzonspor Süper Kupa Yarı Finali'ni gölgede bıraktı.

DEMİR'DEN ACIMASIZ OYUN

Rekortmen dizi Uzak Şehir'de, üzerlerinde kara bulutlar dolaşan bir diğer çift Kaya ile Zerrin oldu. Geçirdikleri kaza sonrası bebeklerini kaybettiklerini öğrenen ikilinin, Demir'in acımasız bir oyununa geldikleri ortaya çıktı. Fidan'ın Ecmel'i damdan atmaya çalıştığı anlar izleyicileri gülümsetti. Cihan ile Alya'nın 'Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?' tartışması ve Cihan'ın Alya'ya traktör kullanmayı öğrettiği sahnelerde romantizm zirve yaptı.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN YAPIMI

Film tadındaki bölümüyle dikkat çeken Uzak Şehir, reytinglerde Galatasaray–Trabzonspor Süper Kupa Yarı Finali'ni geçti. Tüm Kişiler'de 15,83 izlenme oranı ve 40,35 izlenme payına ulaşan yapım, 20+ABC1'de 15,03 izlenme oranı ve 36,96 izlenme payıyla günün en çok izlenen yapımı oldu. AB kategorisindeki izlenme oranı 11,03, izlenme payı 31,46 olarak kayıtlara geçen Uzak Şehir, sanal medyaya da en çok konuşulan dizi unvanını aldı.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Elif Kumal'ın aracındaki bulgular kafa karıştırdı

Elif'in sudan çıkarılan aracındaki bulgular kafa karıştırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğlu tesadüfen görüp almıştı! 'Süper Vali'nin makam aracı 45 yıl sonra yollara döndü

'Süper Vali'nin oğlu babasının yadigarına sahip çıktı
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon
Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Oğlu tesadüfen görüp almıştı! 'Süper Vali'nin makam aracı 45 yıl sonra yollara döndü

'Süper Vali'nin oğlu babasının yadigarına sahip çıktı
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
Çinli otomotiv devinden Türkiye hamlesi

Çinli otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi