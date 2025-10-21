Uzak Şehir Reyting Rekoru Kırdı

KANAL D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, reytinglere hayat vermeye devam ediyor. Televizyon izleme alışkanlıklarını eski şaşalı günlerine döndüren fenomen yapım, Alya'nın Boran için donör olma kararının damga vurduğu bölümüyle ikinci sezon rekorunu tazeledi. Uzak Şehir bu sonuçla yeni bölümü 16,31, özeti 10,12 reyting gören ilk dizi oldu.

TÜM KATEGORİLERDE RAKİPSİZ

Sadece kendi gününde değil, tüm gün ve kategorilerde rakipsiz olan Uzak Şehir'de Alya fırtınası esti. Sadakat'le ilgili şikayetini geri çekmek zorunda kalan Alya duygusal patlama yaşadı. O anlarda Cem Adrian'ın Ben Seni Çok Sevdim şarkısı eşliğinde dudaklarından dökülenler izleyenlerin yüreğine işledi. Alya'nın finalde hem Cihan'ı hem Boran'ı kurtarmak için donör olma kararı aldığı Uzak Şehir, kendi izlenme rekorunu geliştirdi.

ÇITAYI DAHA YÜKSEĞE KOYDU

Yeni bölümü ve özetiyle ilk iki sıraya ambargo koyan Uzak Şehir, Tüm Kişiler'de reyting çıtasını 16,31'e, izlenme payını 45,14'e çıkardı. Sanal medyada da paylaşım ve etkileşim rekoru kıran yapım, ekran karşısındaki her iki kişiden birinin tercihi olma geleneğini sürdürdü. Uzak Şehir'in AB reytingi 10,29 izlenme oranı ve 39,34 izlenme payı, 20+ABC1 reytingi ise 15,40 izlenme oranı ve 41,81 izlenme payı olarak kayıtlara geçti.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle her pazartesi Kanal D'de.