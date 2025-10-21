Haberler

Uzak Şehir Reyting Rekoru Kırdı

Uzak Şehir Reyting Rekoru Kırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, Alya'nın Boran için donör olma kararının damga vurduğu bölümde izlenme rekoru tazeledi. Yeni bölümü 16,31 reyting alarak tüm kategorilerde rakipsiz oldu.

KANAL D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, reytinglere hayat vermeye devam ediyor. Televizyon izleme alışkanlıklarını eski şaşalı günlerine döndüren fenomen yapım, Alya'nın Boran için donör olma kararının damga vurduğu bölümüyle ikinci sezon rekorunu tazeledi. Uzak Şehir bu sonuçla yeni bölümü 16,31, özeti 10,12 reyting gören ilk dizi oldu.

TÜM KATEGORİLERDE RAKİPSİZ

Sadece kendi gününde değil, tüm gün ve kategorilerde rakipsiz olan Uzak Şehir'de Alya fırtınası esti. Sadakat'le ilgili şikayetini geri çekmek zorunda kalan Alya duygusal patlama yaşadı. O anlarda Cem Adrian'ın Ben Seni Çok Sevdim şarkısı eşliğinde dudaklarından dökülenler izleyenlerin yüreğine işledi. Alya'nın finalde hem Cihan'ı hem Boran'ı kurtarmak için donör olma kararı aldığı Uzak Şehir, kendi izlenme rekorunu geliştirdi.

ÇITAYI DAHA YÜKSEĞE KOYDU

Yeni bölümü ve özetiyle ilk iki sıraya ambargo koyan Uzak Şehir, Tüm Kişiler'de reyting çıtasını 16,31'e, izlenme payını 45,14'e çıkardı. Sanal medyada da paylaşım ve etkileşim rekoru kıran yapım, ekran karşısındaki her iki kişiden birinin tercihi olma geleneğini sürdürdü. Uzak Şehir'in AB reytingi 10,29 izlenme oranı ve 39,34 izlenme payı, 20+ABC1 reytingi ise 15,40 izlenme oranı ve 41,81 izlenme payı olarak kayıtlara geçti.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle her pazartesi Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti, düğmeye basıldı! TOKİ'ye kiralama yetkisi geliyor

Milyonları mutlu edecek düzenleme için düğmeye basıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.