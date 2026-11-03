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Uzak şehir nefes kesti

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Uzak şehir nefes kesti
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KANAL D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir yine nefes kesen bir bölümle ekrana geldi.

KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir yine nefes kesen bir bölümle ekrana geldi. Alya, Ecmel'i vurmak üzereyken bebeğini kaybetme tehlikesi yaşadı. Ufuk'un söylediği mektubu bulan Sadakat, acı gerçeklerle yüzleşti.

ALYA, BEBEĞİNİ KAYBETME TEHLİKESİ YAŞADI

Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelen Uzak Şehir'de Ecmel'in Deniz'in çantasına zehirli maddeyi kendisinin koydurduğunu söylemesi ve Boran'a açtığı babalık davasını kazandığını dile getirmesiyle deliye dönen Alya, Ecmel'i vurmak üzere silahını çekti. Tam o sırada fenalaşan Alya, karnını tutarak yere yığıldı. Ecmel, arabasına atlayıp kaçarken Cihan da Alya'yı kucaklayıp hastaneye götürdü.

SADAKAT, GERÇEKLE YIKILDI

Ufuk'un yönlendirmesiyle mağaraya giden Sadakat, kendisi için yazılan mektupta yıllar önce Sadakat'in ölü bir kız bebek dünyaya getirdiği ve ebenin bunu söylemeye korktuğu için başka bir kadının oğlunu ona verdiği yazıyordu. Cihan'ın başka birinin oğlu olduğunu kabul etmeyen Sadakat, mektubu yırttı. Sadakat'i arayan Ufuk, DNA testi yaptırıp gerçeği öğrenmesi için Sadakat'e 2 gün süre verdi.

CİHAN'I BANA VERECEKSİN

Alya'yı aklayacak videonun kendisinde olduğunu söyleyen Cihan, ona bir şartı olduğunu söyledi. Videoyu adalete teslim edip aklanması karşılığında 2Cihan Deniz'i bana vereceksin, benim nüfusuma geçireceksin' diyen Cihan'a Alya'nın yeni bölümde vereceği cevap merakla bekleniyor.

PAZARTESİNİN ADRESİ

Uzak Şehir, heyecan dolu hikayesiyle geceye yine damga vurdu. Total izleyici grubunda 9.31 reyting 26,11 izlenme payı, AB kategorisinde 6,72 reyting 21,95 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 8,35 reyting ve yüzde 23,20 izlenme payı alan dizi, tüm kategorilerde gecenin birincisi oldu.

AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir her pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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