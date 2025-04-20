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Uzak Şehir'in Son Bölümünde Reyhani Şov

Uzak Şehir'in Son Bölümünde Reyhani Şov
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KANAL D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in son bölümünde, Deniz Cihan'ın sünnet düğününde Cihan ile Alya'nın yaptığı neşeli Reyhani oyunu izleyicileri mest etti. Mardin'in geleneksel kültürüne vurgu yapan bölüm, aşk dolu anlarla doluydu.

KANAL D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, gündem olmaya devam ediyor. Başrollerini Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizinin son bölümüne Deniz Cihan'ın sünnet düğünü renk kattı. Alya ile Cihan'ın Mardin'in yöresel oyunlarından 'Reyhani'deki neşeli halleri izleyiciler tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Dizinin güzel oyuncuları Alya ile Nare'nin şıklığı ise bölüme damga vurdu.

AŞK DOLU REYHANİ ŞOV

Son bölümüyle reytinglerin tozunu attıran Uzak Şehir'de Cihan ile Alya'nın Deniz Cihan'ın sünnet düğününde yaptığı reyhani şov izleyicileri mest etti. Cihan ile Alya'nın duygusal yakınlaşması seyirciyi çok sevindirdi. Düğün telaşının ardından Cihan'a teşekkür eden Alya'nın Cihan'ın elini ilk kez tutmasıyla aşkı hisseden izleyici, ikiliyi yorum yağmuruna tuttu.

MARDİN'İN GELENEKSEL OYUNU

AyNa Yapım imzalı çekimleri Midyat'ta devam eden dizi, Mardin geleneklerine de vurgu yapıyor. Yüzlerce yıllık tarihiyle kültürel zenginliği adeta yaşayan bir mozaik olan Mardin, sadece taş evleri ve dar sokaklarıyla değil, müziği, dansı ve halk oyunlarıyla da büyülemeye devam ediyor. Bu eşsiz şehirden doğan Reyhani oyunu ise hem mistik havası hem de manevi anlamlarıyla öne çıkan bir gelenek olarak varlığını sürdürüyor.

Uzak Şehir her pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de…

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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