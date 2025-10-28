Haberler

Uzak Şehir'in Reyting Rekoru Kıran Bölümü

Uzak Şehir'in Reyting Rekoru Kıran Bölümü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, Boran'ın komadan çıkışıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Cihan ve Alya'nın zorlu aşk sınavı, diziye olan ilgiyi artırdı. Reytinglerde zirveye yerleşen yapım, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, Boran'ın komadan çıktığı bölümüyle reytinglere ve sanal medyaya yine damgasını vurdu. Cihan-Alya aşkının hiç olmadığı kadar zorlu bir sınava doğru yol aldığı yapım, tüm izleyici kategorilerinde uzak ara farkla birinci oldu. Özetiyle birlikte listenin ilk iki sırasına ambargo koyan Uzak Şehir, ekran karşısındaki her iki kişiden birinin tercihi olma geleneğini sürdürdü.

SADAKAT GARDINI DÜŞÜRDÜ

Sadık bir izleyici kitlesinin ilgiyle izlediği Uzak Şehir'de tüm dengeler alt üst oldu. Alya'nın yaptığı fedakarlıkla hem Cihan'ın hem Boran'ın hayatını kurtardığı dizide, Sadakat Albora bile gardını düşürdü. Gururunu bir kenara bırakıp Alya'ya minnettarlığını ifade eden Sadakat'in, konakta kendi elleriyle gelinine çorba yapması sadece Alya'yı değil izleyenleri de şoke etti. O anlar sanal medyada paylaşım ve yorum rekoru kırdı.

ALYA, CİHAN'I AĞLATTI

Kurduğu planla Cihan'ı ekarte edip onun yerine Boran'a böbreğini veren Alya'nın ameliyat sırasında kalbinin durduğu sahnede nefesler tutuldu. Göksel'in seslendirdiği Kurşuni Renkler şarkısının eşlik ettiği anlarda sadece Cihan değil, izleyenler de gözyaşlarına boğdu. Finalde konağa geri getirilen Boran'ın kendine gelip gözlerini açması gecenin kırılma anı oldu. Sahne ile birlikte ekran karşısındakilerin Cihan-Alya aşkının geleceğini tartışmaya başladığı Uzak Şehir, Tüm Kişiler'de 14,14 izlenme oranı ve 38,17 izlenme payı, AB'de 10,02 izlenme oranı ve 31,45 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 12,85 izlenme oranı ve 34,08 izlenme payıyla günün en çok izlenen yapımı oldu.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Depremin vurduğu Sındırgı'da son durum! Bakan Yerlikaya ilçe merkezinden anlattı

Bakan, dün geceden bu yana sallanan ilçede! Son durumu anlattı
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.