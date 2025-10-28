Uzak Şehir'in Reyting Rekoru Kıran Bölümü

KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, Boran'ın komadan çıktığı bölümüyle reytinglere ve sanal medyaya yine damgasını vurdu. Cihan-Alya aşkının hiç olmadığı kadar zorlu bir sınava doğru yol aldığı yapım, tüm izleyici kategorilerinde uzak ara farkla birinci oldu. Özetiyle birlikte listenin ilk iki sırasına ambargo koyan Uzak Şehir, ekran karşısındaki her iki kişiden birinin tercihi olma geleneğini sürdürdü.

SADAKAT GARDINI DÜŞÜRDÜ

Sadık bir izleyici kitlesinin ilgiyle izlediği Uzak Şehir'de tüm dengeler alt üst oldu. Alya'nın yaptığı fedakarlıkla hem Cihan'ın hem Boran'ın hayatını kurtardığı dizide, Sadakat Albora bile gardını düşürdü. Gururunu bir kenara bırakıp Alya'ya minnettarlığını ifade eden Sadakat'in, konakta kendi elleriyle gelinine çorba yapması sadece Alya'yı değil izleyenleri de şoke etti. O anlar sanal medyada paylaşım ve yorum rekoru kırdı.

ALYA, CİHAN'I AĞLATTI

Kurduğu planla Cihan'ı ekarte edip onun yerine Boran'a böbreğini veren Alya'nın ameliyat sırasında kalbinin durduğu sahnede nefesler tutuldu. Göksel'in seslendirdiği Kurşuni Renkler şarkısının eşlik ettiği anlarda sadece Cihan değil, izleyenler de gözyaşlarına boğdu. Finalde konağa geri getirilen Boran'ın kendine gelip gözlerini açması gecenin kırılma anı oldu. Sahne ile birlikte ekran karşısındakilerin Cihan-Alya aşkının geleceğini tartışmaya başladığı Uzak Şehir, Tüm Kişiler'de 14,14 izlenme oranı ve 38,17 izlenme payı, AB'de 10,02 izlenme oranı ve 31,45 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 12,85 izlenme oranı ve 34,08 izlenme payıyla günün en çok izlenen yapımı oldu.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları Kanal D'de.