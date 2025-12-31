Uzak Şehir'den umut dolu mesajlar

KANAL D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'in sevilen oyuncuları, yeni yıla dair mesajlarıyla izleyicilerine umut aşıladı. Dizi ekibi, 2026'nın herkes için daha aydınlık bir yıl olması temennisiyle 'Mutlu seneler' diledi.

'EN HUZURLU YIL OLSUN'

Başarılı oyuncu Ozan Akbaba, yeni yıl için sağlık, mutluluk ve huzur temennisinde bulundu. Akbaba, "Geride kalan tüm yıllara inat en iyi, en mutlu ve en huzurlu yıl olsun. Herkesin yeni yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZE BARIŞ, RUHUMUZA HUZUR VERSİN'

Sevilen oyuncu Sinem Ünsal, yeni yıl dileklerini 'Sevdiklerinizle birlikte huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir yıl' sözleriyle paylaşırken, Gonca Cilasun ise mesajında barış vurgusu yaptı. Cilasun, 'Yeni yıl hepimize sağlık ve mutluluk getirsin; ülkemize barış, ruhumuza huzur versin' dedi.

'UMUT VE SEVİNÇ DOLU BİR YIL'

Usta oyuncu Müfit Kayacan, umut ve sevinç dolu bir yıl temennisinde bulunurken, Ferit Kaya ve Atakan Özkaya da sağlık ve huzurun altını çizdi. Dizide Zerrin karakterine hayat veren Dilin Döğer ise, '2026 ve sonrası için hep sağlıkla ve huzurla kalın' ifadelerini kullandı.

'TÜM İNSANLIĞA GÜZELLİK VE BARIŞ'

İlkay Kayku, yeni yılın tüm insanlığa güzellik ve barış getirmesini dilerken, Alper Çankaya mesajında mutluluk ve huzur vurgusu yaptı. Sahra Şaş ise, 'Hayatlarımıza umut, yenilik ve güzellik katan, sofralarımızı dostluk ve bereketle dolduran bir yıl olsun' sözleriyle dileklerini paylaştı.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir yeni bölümleriyle pazartesi akşamları ekrana gelmeye devam edecek.