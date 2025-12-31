Haberler

Uzak Şehir'den umut dolu mesajlar

Uzak Şehir'den umut dolu mesajlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KANAL D'nin popüler dizisi Uzak Şehir'in oyuncuları, 2026 yılı için sağlık, huzur ve mutluluk dilekleriyle izleyicilerine umut aşıladı. Oyuncular barış ve sevinç dolu bir yıl temennisinde bulundu.

KANAL D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'in sevilen oyuncuları, yeni yıla dair mesajlarıyla izleyicilerine umut aşıladı. Dizi ekibi, 2026'nın herkes için daha aydınlık bir yıl olması temennisiyle 'Mutlu seneler' diledi.

'EN HUZURLU YIL OLSUN'

Başarılı oyuncu Ozan Akbaba, yeni yıl için sağlık, mutluluk ve huzur temennisinde bulundu. Akbaba, "Geride kalan tüm yıllara inat en iyi, en mutlu ve en huzurlu yıl olsun. Herkesin yeni yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZE BARIŞ, RUHUMUZA HUZUR VERSİN'

Sevilen oyuncu Sinem Ünsal, yeni yıl dileklerini 'Sevdiklerinizle birlikte huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir yıl' sözleriyle paylaşırken, Gonca Cilasun ise mesajında barış vurgusu yaptı. Cilasun, 'Yeni yıl hepimize sağlık ve mutluluk getirsin; ülkemize barış, ruhumuza huzur versin' dedi.

'UMUT VE SEVİNÇ DOLU BİR YIL'

Usta oyuncu Müfit Kayacan, umut ve sevinç dolu bir yıl temennisinde bulunurken, Ferit Kaya ve Atakan Özkaya da sağlık ve huzurun altını çizdi. Dizide Zerrin karakterine hayat veren Dilin Döğer ise, '2026 ve sonrası için hep sağlıkla ve huzurla kalın' ifadelerini kullandı.

'TÜM İNSANLIĞA GÜZELLİK VE BARIŞ'

İlkay Kayku, yeni yılın tüm insanlığa güzellik ve barış getirmesini dilerken, Alper Çankaya mesajında mutluluk ve huzur vurgusu yaptı. Sahra Şaş ise, 'Hayatlarımıza umut, yenilik ve güzellik katan, sofralarımızı dostluk ve bereketle dolduran bir yıl olsun' sözleriyle dileklerini paylaştı.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir yeni bölümleriyle pazartesi akşamları ekrana gelmeye devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
MSB'den SDG mesajı: Suriye insiyatif alırsa Türkiye destek olacaktır

SDG'ye verilen süre doldu! MSB'den dikkat çeken harekat mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj

Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Sinan Burhan'dan Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddia
112'ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi

112'ye gelen çağrı "pes" dedirtti: Ünlü milyarderle görüşmek istedi