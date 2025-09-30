Uzak Şehir'e Sinem Ünsal'ın oyunculuğu damga vurdu

Uzak Şehir dizisinin 31. bölümü, izleyicileri ekrana kilitledi. Bölümde, Cihan'ın ağabeyi Boran'ın hayatta olduğunu öğrenmesi, büyük bir kırılma noktası oluşturdu. Bu durum, dizideki dengeleri tamamen değiştirirken karakterleri de karmaşık bir sürecin içine sürükledi.

ALYA İÇİN ŞOK ANI

Dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümünde Alya'nın Boran'ı görmesiyle yaşadığı şaşkınlık izleyiciler tarafından çok gerçekçi bulundu. Sosyal medyada, "Alya'nın tepkisi o kadar doğal ki, sahneyi yaşattı bize" yorumları yapılırken, başarılı oyuncu Sinem Ünsal performansıyla övgü topladı.

İZLEYİCİLER GÜNDEM YAPTI

Boran karakterinin diziye geri dönüşü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Alya ve Cihan aşkı yeni başlamışken Boran'ın hayatta olduğunun ortaya çıkması izleyicileri memnun etmedi. Dizinin hayranları senaryonun değiştirilmesini talep ediyor.