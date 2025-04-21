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Uzak Şehir dizisinden heyecan dolu yeni tanıtım!

Uzak Şehir dizisinden heyecan dolu yeni tanıtım!
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi 'Uzak Şehir' yeni tanıtımında evlilik sorgulamaları ve imalı diyaloglarla izleyiciye merak uyandırıyor.

KANAL D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'den yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek dizide, Sadakat'in Alya ile Cihan'ın evliliğini sorgulayan Fikriye'ye imalı sözleri dikkat çekiyor.

İMALI ÇIKIŞ

AyNA Yapım'ın reytinglerde zirveye oturan dizisi 'Uzak Şehir', yayınlanan yeni tanıtımında Fikriye, Alya'nın kolyesinde neden Cihan'ın fotoğrafı olmadığını sorgularken "Siz birbirinizi sevmiyor musunuz?" sorusunu yöneltiyor. Bunun üzerine Sadakat "Sevmiyorlar!" diyerek evliliklerinin gerçek olmadığını söylerken Cihan'ın gözlerinin içine bakıp "Ağabeyinin karısını mı sevecek, yakışır mı?" sözleriyle yaptığı imalı çıkış gerilimi artırıyor.

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Yunus Eski, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer ve Nursel Köse yer alıyor.

'Uzak Şehir' bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de!

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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