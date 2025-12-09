Haberler

Uzak Şehir'de gerilim de reytingler de zirve yaptı

Uzak Şehir'de gerilim de reytingler de zirve yaptı
Güncelleme:
KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de heyecan dorukta. Boran'ın kıskançlık krizleri ve Cihan ile Alya'nın aşkı, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin son bölümünde yaşanan olaylar reyting rekorları kırdı.

KANAL D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir'de gerilim de reytingler de zirve yaptı. Cihan ve Alya'nın boşanmadığını öğrenen Boran, kontrolü tamamen kaybetti. Hem Alya'nın hem Deniz'in Cihan'a bağlılığını görünce kıskançlık krizine giren Boran, tüm gemileri yaktı. Tutuklanma ve hatta öldürülme riskini göze alarak Cihan ve Alya'nın katıldığı sünnet düğününü bastı. Boran'ın ifşa olmasıyla tansiyonun tırmandığı Uzak Şehir, her pazartesi olduğu gibi tüm izleyici kategorilerinde açık ara birincilik ipini göğüsledi.

CİHAN VE ALYA AŞKA GELDİ

Temponun bir an bile düşmediği bölümde İpek, Zerrin'in karnındaki bebeğin Kaya'dan olduğunu öğrendi. Yaşadığı büyük şok sonrası nikah masasından kalkması, bölümün en dikkat çekici anlarından biri oldu. Baba olacağını öğrenen Kaya'nın, yurt dışına gittiğini sandığı Zerrin'le karşılaşma sahnesi ekranda duygu fırtınası estirdi. Alya'nın Cihan için organize ettiği doğum günü sürprizinde ise romantizm tavan yaptı. Sahneye Neşet Ertaş'ın "Bahçe Duvarından Aştım" adlı eseri eşlik etti. Cihan ve Alya'nın türkünün "Bir bakışta yaktın beni" sözleri sırasındaki aşk dolu bakışları izleyenlerin içini ısıttı.

TÜRKÜ SAHNESİ REKOR KIRDI

Bölüm finaliyle nefesleri kesen Uzak Şehir, şimdiden izleyicilerin yeni bölümü iple çekmesine neden oldu. Tüm Kişiler kategorisinde yeni bölümü 16,42 izlenme oranı ve 42,90 izlenme payıyla birinci olan fenomen dizinin özeti ise 9,34 reyting ve 24,21 izlenme payıyla ikinci sıraya yerleşti. AB kategorisinde 10,18, 20+ABC1'de ise 14,90 reytinge ulaşan Uzak Şehir, sosyal medyaya da damga vurdu. Özellikle "Bahçe Duvarından Aştım" performansı başta olmak üzere dizinin pek çok sahnesi paylaşım rekoru kırdı.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları Kanal D'de.

