Uzak Şehir Dizisi Reytinglerde Zirveye Yerleşti
Güncelleme:
KANAL D'nin başarılı dizisi Uzak Şehir, Cihan ve Alya'nın aşk ilanı ile izleyicileri ekrana kilitledi. Boran'ın gerilimi artıran hamleleri ve olayların gelişimi, dizinin yeni bölümü ile tüm izleyici kategorilerinde lider konuma gelmesini sağladı.

KANAL D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, Cihan ve Alya'nın Boran'a birbirlerine aşık olduklarını ilan ettikleri bölümüyle reytinglerde ilk iki sıraya ambargo koydu. İzleyiciler, ikilinin zorlu aşk sınavından nasıl çıkacağını merakla takip etti. Ecmel'in babası olduğunu öğrenen Boran'ın Cihan ve Alya'ya rest çekmesiyle gerilimin tırmandığı dizi, tüm izleyici kategorilerinde yeni bölümüyle birinci, özetiyle ikinci sırada yer aldı. Uzak Şehir, özetiyle çift haneye ulaşan sezonun tek dizisi olarak rekorlarına bir yenisini ekledi.

'ALYA'YI SEVMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİM'

Ekranların en çok izlenen dizisi ünvanını elinde bulunduran Uzak Şehir, hikayede büyük kırılmaların yaşandığı bölümüyle nefes kesti. Boran'ın hafızasının geri geldiği bölümde hem Cihan ve Alya hem de Boran tüm gerçekleri ortaya döktü. Alya'nın 'Ben Cihan'ın karısı oldum. Ben Cihan'ı seviyorum' sözleriyle sarsılan Boran, asıl darbeyi Cihan'ın 'Ben Alya'yı sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim' çıkışıyla yaşadı.

'KARIMI VE OĞLUMU BIRAKMAYACAĞIM'

Kendisinin ölüm emrini verdiğini öğrendiği Ecmel'in 'Ben senin babanım' itirafıyla dünyası bir kez daha altüst olan Boran, tüm köprüleri attı. Boran'ın 'Hayatımı çaldınız. Hepsini geri istiyorum. Alya benim karım, Deniz benim oğlum. Onları bırakmayacağım!' sözleriyle Cihan'a meydan okuduğu fenomen dizi, sanal medyaya ve reytinglere damgasını vurdu. Tüm Kişiler'de 16,71 izlenme oranı ve 45,03 izlenme payıyla uzak ara liderliğini sürdüren Uzak Şehir, AB'de 11,41 izlenme oranı ve 34,92 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 15,51 izlenme oranı ve 41,14 izlenme payıyla ekran karşısındaki her iki kişiden birinin tercihi oldu.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle her pazartesi Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
