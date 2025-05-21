Uzak Şehir Dizisi LÖSEV'e Destek Çağrısı Yaptı

KANAL D'nin reyting rekortmeni dizisi ' Uzak Şehir' heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. Dizinin bir sahnesinde LÖSEV'e bağış çağrısı içeren anlamlı bir mesaj yer aldı. Lösemiyle mücadele eden çocuklara umut aşılayan sahnede izleyicilere LÖSEV'e destek olma çağrısı yapıldı. LÖSEV Çocuk Kolları, dizinin çekimlerinin yapıldığı seti ziyaret ederek başrol oyuncuları Sinem Ünsal, Sahra Şaş, Gonca Cilasun ve Mine Kılıç'la bir araya geldi. Setin neşeli atmosferi çocukların heyecanıyla daha da renklendi. Oyuncularla sohbet eden ve fotoğraf çektiren çocuklar, unutamayacakları bir gün yaşadı. Oyuncular, minik yüreklerin hayallerine dokundu.

'UZAK ŞEHİR' KALPLERE DOKUNDU

AyNA Yapım imzalı ' Uzak Şehir'in bir sahnesinde LÖSEV'e bağış çağrısı içeren anlamlı bir mesaj yer aldı. Lösemiyle mücadele eden çocuklara umut aşılayan sahnede izleyicilere LÖSEV'e destek olma çağrısı yapıldı. Uzak Şehir'in bu desteği, ekran başındakilere hem duygusal hem de toplumsal bir mesaj vererek dizinin sosyal sorumluluk bilincini ortaya koydu. Samimi ve sıcak karşılamalarıyla oyuncular, çocuklara moral verdi ve minik yüreklerin hayallerine dokundu.

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Mehmet Polat, Yunus Eski, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

'Uzak Şehir' her Pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de.