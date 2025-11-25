'Uzak Şehir'de abi kardeş arasında tepki çeken diyalog: Midem bulandı

Kanal D ekranlarının fenomen hâline gelen aşiret dizisi "Uzak Şehir", her bölümüyle çok konuşulmayı başarıyor. Boran Albora'nın ölümüyle başlayan hikâyede, Boran'ın vasiyeti üzerine eşi Alya ve kardeşi Cihan evlenmiş, zamanla zorunlu başlayan bu ilişki gerçek bir aşka dönüşmüştü.

Dizinin 2. sezonuyla birlikte Alya ve Cihan arasındaki bağ iyice güçlenmiş, izleyici ikilinin mutlu sahnelerini izlemeye hazırlanırken büyük bir sürpriz yaşanmıştı: Boran Albora'nın aslında ölmediği, kazadan sonra aylardır yoğun bakımda olduğu ortaya çıkmıştı.

"ALYA İLE BİRLİKTE OLDUN MU?"

Yayınlanan son bölümde ise sosyal medyada geniş yankı uyandıran bir sahne yer aldı. Boran ile Cihan'ın karşı karşıya geldiği konuşmada Boran, kardeşine "Eşim Alya ile birlikte oldun mu?" diye sordu. Bu soru karşısında Cihan "Hayır" yanıtını verirken, Boran ise "Yapamadın, o senin abinin karısıydı değil mi?" sözleriyle tepki gösterdi. Cihan ise "Ben ona dokunsam da dokunmasam da ona olan sevgim hiç değişmeyecek" diyerek karşılık verdi.

"NE ÇİRKİN BİR SAHNE"

Sahne, sosyal medyada izleyicilerden yoğun tepki topladı. Kullanıcılar sahnenin bulunduğu paylaşımların altına, "Ne kadar çirkin bir sahne, midem bulandı", "'Beraber oldunuz mu?' ne demek? Bu nasıl bir yazım?", "Cihan'ın böyle bir soruya izin vermesi de cevaplaması da hiç olmamış" gibi yorumlar bırakarak senaryoyu eleştirdi.