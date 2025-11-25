Haberler

'Uzak Şehir'de abi kardeş arasında tepki çeken diyalog: Midem bulandı

Güncelleme:
"Uzak Şehir" dizisinin dün yayımlanan bölümünde, Boran'ın kardeşi Cihan'a "Eşim Alya ile birlikte oldun mu?" diye sorması tepki topladı. Senariste yüklenen izleyiciler, "Ne kadar çirkin bir sahne, midem bulandı" yorumlarında bulundu.

  • Uzak Şehir dizisinde Boran Albora'nın ölmediği ve kazadan sonra aylardır yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı.
  • Dizinin son bölümünde Boran, kardeşi Cihan'a 'Eşim Alya ile birlikte oldun mu?' diye sordu ve Cihan 'Hayır' yanıtını verdi.
  • Sosyal medya kullanıcıları bu sahneyi eleştirerek 'midem bulandı' gibi yorumlar yaptı.

Kanal D ekranlarının fenomen hâline gelen aşiret dizisi "Uzak Şehir", her bölümüyle çok konuşulmayı başarıyor. Boran Albora'nın ölümüyle başlayan hikâyede, Boran'ın vasiyeti üzerine eşi Alya ve kardeşi Cihan evlenmiş, zamanla zorunlu başlayan bu ilişki gerçek bir aşka dönüşmüştü.

Dizinin 2. sezonuyla birlikte Alya ve Cihan arasındaki bağ iyice güçlenmiş, izleyici ikilinin mutlu sahnelerini izlemeye hazırlanırken büyük bir sürpriz yaşanmıştı: Boran Albora'nın aslında ölmediği, kazadan sonra aylardır yoğun bakımda olduğu ortaya çıkmıştı.

"ALYA İLE BİRLİKTE OLDUN MU?"

Yayınlanan son bölümde ise sosyal medyada geniş yankı uyandıran bir sahne yer aldı. Boran ile Cihan'ın karşı karşıya geldiği konuşmada Boran, kardeşine "Eşim Alya ile birlikte oldun mu?" diye sordu. Bu soru karşısında Cihan "Hayır" yanıtını verirken, Boran ise "Yapamadın, o senin abinin karısıydı değil mi?" sözleriyle tepki gösterdi. Cihan ise "Ben ona dokunsam da dokunmasam da ona olan sevgim hiç değişmeyecek" diyerek karşılık verdi.

"NE ÇİRKİN BİR SAHNE"

Sahne, sosyal medyada izleyicilerden yoğun tepki topladı. Kullanıcılar sahnenin bulunduğu paylaşımların altına, "Ne kadar çirkin bir sahne, midem bulandı", "'Beraber oldunuz mu?' ne demek? Bu nasıl bir yazım?", "Cihan'ın böyle bir soruya izin vermesi de cevaplaması da hiç olmamış" gibi yorumlar bırakarak senaryoyu eleştirdi.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıgp75fvwpkv:

Boş bir dizi RTÜK nerdesin? film senaryosunun Mardin’le hiçbir ilgisi olmayan saçma sapan bir dizi.

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY:

YENGE BALDAN TATLIDIR HELE BİRDE GENÇ VE ÇITIR İSE TADINA DOYUM OLMAZ.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSitecon41:

omurgasız insanlar ar damarları çatlak bunların rütük hepiniz istifa edip kurumu kapatın.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
