Uzak Şehir Bugün Nefes Kesecek Bir Bölümle Ekranda!

Uzak Şehir Bugün Nefes Kesecek Bir Bölümle Ekranda!
Güncelleme:
KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, Boran'ın uyanmasıyla büyük yüzleşmelere ve aşk savaşlarına sahne olacak. Cihan ve Alya'nın duygusal diyalogları dikkat çekerken, dengelerin değişmesi izleyiciyi heyecanlandırıyor.

KANAL D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, bu akşam nefes kesecek bir bölümle ekrana gelecek. Dizide Boran'ın uyanmasıyla büyük yüzleşmeler yaşanacak. Alya ile Cihan aşklarının savaşını verecek.

DENGELER DEĞİŞECEK

Her bölümüyle çok konuşulan ve fenomen haline gelen Uzak Şehir, heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. İzleyicinin merakla beklediği diziden yayınlanan tanıtım Boran'ın ayağa kalkışıyla bütün dengelerin değişeceği sinyalini veriyor. Tanıtımda, odalarını ayırmak zorunda kalan Cihan ve Alya'nın tatlı diyalogları dikkat çekiyor. Cihan'ın odasına gidip eşyalarını almak isteyen Alya'nın 'Eşyalarımı alacağım' demesinin ardından Cihan'ın 'Bırak onlar da seni beklesin, benim seni beklediğim gibi' cümlesi tanıtıma damga vuruyor.

AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir bu akşam 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Haberler.com
