Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında önemli bir gelişme daha yaşandı.

SAÇ ÖRNEKLERİNDE 'KOKAİN' TESPİT EDİLDİ

22 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade veren ve işlemlerinin ardından sevk edildiği Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği alınan şarkıcı Yusuf Güney'in test sonuçları ortaya çıktı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, Güney'in saçından alınan örneklerde 'kokain' maddesi tespit edildi. Adli Tıp raporunda ayrıca, uyuşturucu maddenin vücutta parçalanması sonucu ortaya çıkan ve ana metabolit olan benzoilekgonin maddesinin de bulunduğu belirtildi.

GÜNEY'DEN İLK AÇIKLAMA: BANA BUNU NEDEN YAPTIKLARINI ÇOK İYİ BİLİYORSUNUZ

Test sonucunun belli olmasının ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Güney, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi konuşma sırası bende… Ben utanılacak hiçbir şey yapmadım. Bana bunu neden yaptıklarını siz aklı başında olanlar çok iyi biliyorsunuz. Dönen dolaplarda, topluluk olarak geldiğimiz son noktayı da çok iyi biliyorsunuz. "

"HALA NASIL BİR OYUNUN İÇİNDE OLDUĞUNUZU GÖREMEYECEK KADAR KÖR VE SAĞIRSINIZ"

Madde kullanmış, astral yapmış" diyen tüm beyinsizler, sözüm size… Ülkenin yüzde 80'i bağımlı hâlde. Anlattıklarımın, yaşadıklarımın zerresini anlatın, deneyimleyin; göreyim sizi. Zavallısınız… Hala nasıl bir oyunun içinde olduğunuzu göremeyecek kadar kör ve sağırsınız. Bileceksiniz… Gerçekleri kabul edin ya da etmeyin; korkun, susun, görmezden gelin — fark etmez. Her şeyi anlatacağım sizlere."