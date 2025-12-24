Haberler

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü yapımcı Timur Savcı için karar

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü yapımcı Timur Savcı için karar
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü yapımcı Timur Savcı hakkında karar verildi. Savcı, serbest bırakıldı.

  • Tims&B Prodüksiyon Üst Yöneticisi Yusuf Timur Savcı, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
  • Savcı, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama' ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından gözaltı kararı verildi.
  • Timur Savcı, soruşturmanın savcısına ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tims&B Prodüksiyon Üst Yöneticisi Yusuf Timur Savcı serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Savcı hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

ÜNLÜ YAPIMCI GÖZALTINDA

Timur Savcı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından saç ve kan örneğinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Savcı, daha sonra adliyeye getirildi.

SERBEST BIRAKILDI

Timur Savcı, soruşturmanın savcısına ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Savcı, ifade verip çıktığını söyledi.

500

