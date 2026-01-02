Usta spiker Gülgün Feyman da topa girdi: Bunlar benim meslektaşım değil

Türk basınının deneyimli haber spikerlerinden Gülgün Feyman, Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk oldu.

"HERKES AYAKTA, BİR GÖSTERİDİR GİDİYOR"

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Feyman, son zamanlarda eleştirilerin odağındaki haber spikerlerine ilişkin sorulara da yanıt verdi. Stüdyoların podyuma dönüştüğünü belirten usta spiker, "Biz haberciliği, olayı olduğu gibi aktaracaksın diye bildik. Şimdi haber izleyebiliyor musunuz? Şova dönüşmüş... Haber, olanı yorumsuz bir şekilde izleyiciyle buluşturmaktır. Stüdyolar podyuma dönmüş. Herkes ayakta, bir gösteridir gidiyor. Ben haber sunucusunun pantolonunu, bacağını, topuklu ayakkabısını, daracık eteğini görmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.