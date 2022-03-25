Usta Oyuncu 'üç Kuruş' Dizisinin Kadrosuna Katıldı

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Ay Yapım imzalı dizi 'Üç Kuruş'un kadrosuna ünlü bir isim dahil oldu. Başarılı oyuncu Necip Memili hikayeye 20. bölümden itibaren sürpriz bir karakterle katılacak.

Ay Yapım'ın Pazartesi akşamları Show TV'de seyirciyle buluşan dizisi 'Üç Kuruş'un ekibine Necip Memili dahil oldu. Başarılı oyuncu, Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Efe'nin (Ekin Koç) beraber verdiği mücadeleye Baybars'ın gizemli büyük oğlu olarak hızlı bir giriş yapacak. Necip Memili'nin canlandıracağı Kılıç Hicaz karakterinin hikayede dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merakla bekleniyor.

Senaryosunda Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Aytaç Uşun, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.