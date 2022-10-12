Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı fotoğrafında ojeli tırnakları gözlerden kaçmadı! Sosyal medya ikiye bölündü

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda ojeli tırnaklarıyla gündem olan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafında bu kez siyah ojeleriyle dikkat çekti. Adeta ikiye bölünen sosyal medya kullanıcıları, "Tırnaklarına oje sürerek gençlere kötü örnek olmuş", "Bir erkeğin oje sürmesi ne kadar doğru?", "İstediğini yapabilir, kendisine yakıştırmış" gibi yorumlarda bulundu.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz aylarda kadrosunda yer aldığı Erşan Kuneri dizisinin galasına ve 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına siyah ojeli tırnaklarıyla katılınca sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

OJELİ TIRNAKLARIYLA ASANSÖRDE SELFİE ÇEKTİ

Kaygılaroğlu bugün yine ojeli tırnaklarıyla görüntülendi. Asansörde selfie çeken Kaygılaroğlu'nun bu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medya kullanıcıları, "Erkeklerde oje akımı mı başlıyor?", "Tırnaklarına oje sürerek gençlere kötü örnek olmuş" ve "Bir erkeğin oje sürmesi ne kadar doğru?" yorumlarında bulundu. Birçok kullanıcı ise "İstediğini yapabilir, kendisine yakıştırmış" gibi destekleyici yorumlar yaptı.