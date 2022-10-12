Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı fotoğrafında ojeli tırnakları gözlerden kaçmadı! Sosyal medya ikiye bölündü

Magazin Haberleri

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda ojeli tırnaklarıyla gündem olan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafında bu kez siyah ojeleriyle dikkat çekti. Adeta ikiye bölünen sosyal medya kullanıcıları, "Tırnaklarına oje sürerek gençlere kötü örnek olmuş", "Bir erkeğin oje sürmesi ne kadar doğru?", "İstediğini yapabilir, kendisine yakıştırmış" gibi yorumlarda bulundu.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz aylarda kadrosunda yer aldığı Erşan Kuneri dizisinin galasına ve 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına siyah ojeli tırnaklarıyla katılınca sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

OJELİ TIRNAKLARIYLA ASANSÖRDE SELFİE ÇEKTİ

Kaygılaroğlu bugün yine ojeli tırnaklarıyla görüntülendi. Asansörde selfie çeken Kaygılaroğlu'nun bu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medya kullanıcıları, "Erkeklerde oje akımı mı başlıyor?", "Tırnaklarına oje sürerek gençlere kötü örnek olmuş" ve "Bir erkeğin oje sürmesi ne kadar doğru?" yorumlarında bulundu. Birçok kullanıcı ise "İstediğini yapabilir, kendisine yakıştırmış" gibi destekleyici yorumlar yaptı.

Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı fotoğrafında ojeli tırnakları gözlerden kaçmadı! Sosyal medya ikiye bölündü

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Uraz Kaygılaroğlu İbrahim Selim Erşan Kuneri Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title