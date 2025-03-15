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Ünlülerin sahne kombinlerine modacı Karakuşoğlu'dan eleştiri

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Modacı Özkan Karakuşoğlu, Haberler.com'da ünlü isimlerin sahne kombinlerini değerlendirdi. Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a, Hadise'den Gülşen'e kadar birçok ismin tarzını yorumlayan Karakuşoğlu, bazı kombinleri beğenirken bazılarını ise sert bir dille eleştirdi. Karakuşoğlu, Aleyna Tilki'nin cesur sahne kostümünü ve Defne Samyeli'nin karmaşık sahne kombinini eleştirdi. Ayrıca, Yıldız Tilbe'nin sahne kıyafetlerinin seyirciye saygısızlık olduğunu belirtti.

Modacı Özkan Karakuşoğlu, Haberler.com'da ünlü isimlerin sahne kombinlerini değerlendirdi. Aleyna Tilki'den Demet Akalın'a, Hadise'den Gülşen'e kadar birçok ismin tarzını yorumlayan Karakuşoğlu, bazı kombinleri beğenirken bazılarını ise sert bir dille eleştirdi. Ünlülerin şöhretlerini nasıl taşıdıklarına dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Karakuşoğlu, özellikle sahne kostümleriyle gündeme gelen isimler hakkında dikkat çekici yorumlar yaptı.

"ŞÖHRETİ KALDIRAMIYORSUN"

Aleyna Tilki'nin sahne kostümü, moda yorumcularının gündemindeydi. Özkan Karakuşoğlu, genç şarkıcının kıyafetini değerlendirdi ve "Bu giymiş olduğun Avrupa'da dahi cesaret edilemeyecek kıyafetle seyircinin karşısına çıkıyorsun. Bence sen şöhreti kaldıramıyorsun çünkü şöhreti kaldırabilmen için daha akıllıca işler yapman gerekiyor" dedi.

"MAYOLAR, TAŞLAR, ÇİZMELER… SAHNEDE KARMAŞA VAR"

Defne Samyeli'nin sahne kombini de yorumlananlar arasındaydı. Karakuşoğlu, "Evet, kırmızının en güzel tonunu giymiş ama sahnede bir mayo-abiyeye dönüşmüş. Arkadaki kuyruk, çizmeler, taşlar… Her şeyi o kadar birbirine karıştırmış ki göz yoruyor" diyerek kombinini beğenmediğini ifade etti.

"YILDIZ TİLBE'NİN DOĞALLIĞI, SAHNEYE SAYGISIZLIK MI?"

Yıldız Tilbe'nin sahne kıyafetleri hakkında da konuşan Karakuşoğlu, "Doğallık adı altında neden böyle kostümler giyiliyor? Seyircisine saygısızlık yaptığını düşünüyorum. Türkiye'nin yüzde 80'inin sevdiği biri olarak stil konusunda daha özenli olmalı" yorumunu yaptı.

Ünlülerin sahne kombinlerine modacı Karakuşoğlu'dan eleştiri
Haberler.com / Musa Kara - Magazin
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