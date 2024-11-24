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Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'den intihar itirafı

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'den intihar itirafı
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Ünlü türkücü Yavuz Bingöl, son dönemlerde maddi olarak zorlandığını dile getirerek intihar itirafında bulundu.

Geçtiğimiz ekim ayında Nilşah Ağaoğlu ile nikah masasına oturan ünlü türkücü Yavuz Bingöl, konuk olduğu bir YouTube kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'den şoke eden itiraf: İntihar etmeyi düşündüm

Maddi olarak son dönemlerde zorluklar yaşadığını ifade eden Bingöl'den intihar itirafı geldi.

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'den şoke eden itiraf: İntihar etmeyi düşündüm

Bingöl, "Hayatınızda maddi olarak bir değişim oldu mu?" sorusuna "Ben en fakir dönemimi yaşadım son 10 yıl…" yanıtını verdi.

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'den şoke eden itiraf: İntihar etmeyi düşündüm

"İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM"

Yavuz Bingöl, "Hayatınızda hiç nasılsınız diye soran olmadı mı?" sorusunu da, "İlk kez senin programında söylüyorum. İntihar etmeyi falan da düşündüm." diye yanıtladı.

Haberler.com / Umut Halavart - Magazin
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