Ünlü türkücü Latif Doğan'ın annesi hayatını kaybetti

Türk müziğinin başarılı sanatçılarından Latif Doğan'ın annesi Ayşe Doğan, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Sosyal medya hesabından annesi için sık sık dua isteyen türkücü, bugün yaptığı paylaşımda acı haberi verdi.

ANNESİ İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

24 Haziran'da Instagram hesabından annesinin fotoğrafını paylaşan Doğan, "Canım anamız yoğun bakımda. Siz sevenlerimizden, dostlarımdan tüm şifa bekleyen hastalara ve anamız Ayşe Doğan'a dualarınızı eksik etmeyin" demişti.

HAYATINI KAYBETTİ

Bugün yeni bir paylaşım yapan türkücü, annesini kaybettiklerini söyleyerek "Anamız Ayşe Doğan hakkın rahmetine kavuştu. 29 Temmuz Cuma günü öğlen namazında Besni Tuğsuzlar Camii'nden kaldırılacaktır. Rahatsızlığı boyunca tüm imkanlarını kullanan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarına, ziyaret eden arayan ve sosyal medyadan yaza tüm dostlara sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Latif Doğan'ın paylaşımına kısa sürede birçok ünlü isimde taziye yorumu geldi.