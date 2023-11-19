Ünlü sunucu Metin Uca için Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı sırasında tabutun yanlış konulması ve bir vatandaşın tepkisiyle gerginlik yaşandı. Uca'nın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Ünlü sunucu Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazı başladığında tabutun musallaya yanlış konulduğu fark edilince imamın uyarısıyla tabutun yönü çevrildi

Namaz sırasında gerginlik yaşandı

ANKARA - Ünlü sunucu ve televizyon programcısı Metin Uca için Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı sırasında gerginlik yaşandı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden Metin Uca için öğle namazını müteakip Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı başladığında tabutun musallaya yanlış konulduğu fark edilince imamın uyarısıyla tabutun yönü çevrildi.

Yeniden namaza durulacağı sırada ise avludaki bir vatandaş, "Hocam, Metin Bey camiye cenazesinin getirilmesini istemedi. Allah ve Resulüne savaş açan bir adamın cenaze namazı kılınmaz. Sizi defalarca kez uyardık" dedi. Bunun üzerine gerginlik yaşandı. Törene katılanlar, şahsa tepki gösterdi. Şahıs bölgeden uzaklaştırıldı.

Namazın ardından Uca'nın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.