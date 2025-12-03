Haberler

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan şaşırtıcı itiraf: 6 yıldır emekliyim

Güncelleme:
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, katıldığı bir etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamalarla şaşırttı. 49 yaşındaki Esmersoy, 6 yıldır EYT kapsamında emekli olduğunu belirtti ve "Erken emekli olduğum için çok mutluyum" dedi.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, bugün katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Her zamanki enerjik haliyle dikkat çeken Esmersoy, yaptığı açıklamayla hem basını hem de sosyal medyayı şaşırttı.

Gazetecilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan 49 yaşındaki Esmersoy, tam 6 yıldır EYT kapsamında emekli olduğunu söyleyerek dikkatleri üzerine çekti. Erken emeklilik hayatından son derece memnun olduğunu belirten Esmersoy'un sözleri sosyal medyada da kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

EYT EMEKLİSİ

Etkinlik sırasında kendisine yöneltilen soruları içtenlikle cevaplayan Esmersoy, EYT kapsamında emekli olduğunu açıkladı. Ünlü sunucu, "Emekli oldum. Her emeklinin yaptığı şeyleri yapıyorum aslında." diyerek gülümsedi.

Ardından daha da şaşırtan bir detay paylaşan Esmersoy, "Tam 6 yıldır emekliyim. Bizim bir arkadaş grubumuz var, hepimiz EYT'liyiz. Erken emekli olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Her daim formda görüntüsüyle dikkat çeken Burcu Esmersoy'un bu itirafı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Elif Yeşil
Haberler.com / Magazin
