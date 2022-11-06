Ünlü spiker Reha Muhtar'dan Tamer Karadağlı'ya bomba gönderme! Ortalık alev alacak

Ünlü spiker Reha Muhtar, bir dönem eski eşi Deniz Uğur'la yaşadığı ilişki çok konuşulan oyuncu Tamer Karadağlı'yla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Muhtar, son yaşanan olayları işaret ederek, "Çocuklar Duymasın istedim olmadı mevlam" ifadeleriyle Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk'la özdeşleşen Karadağlı'ya göndermede bulundu.

Türkiye'de bir döneme damga vuran gazeteciler arasında yer alan Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur arasındaki velayet davası, aylardan bu yana gazete manşetlerinden inmiyor. Muhtar'ın oğlu Poyraz'ın velayeti babasında kalırken, kızı Mina'nın geçici velayeti ise anne Deniz Uğur'a verildi.

İKİLİ ARASINDAKİ SAVAŞ DEVAM EDİYOR

Ancak mahkemenin kararını vermesi de ikili arasındaki gerginliği yatıştırmadı. Deniz Uğur, geçtiğimiz günlerde Reha Muhtar'ın bir restoranda garsonlarla tartıştığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı. Ayrıca Muhtar'ın akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti. Geçtiğimiz günlerde ise Muhtar'ın müdavimi olduğu bir restorandan garsonlarla tartıştığı için ayrılmak zorunda kaldığı iddia edildi.

YANIT SEREN SERENGİL'DEN GELDİ

Söz konusu iddialara ise yanıtı Seren Serengil verdi. Serengil, Muhtar'ın aynı restorana devamlı gittiğini ve böyle bir olayın yaşanmadığını dile getirdi.

TAMER KARADAĞLI PAYLAŞIM

Bu gelişmelerin ardından bir hamle de Reha Muhtar'dan geldi. Muhtar daha önce Seren Serengil'i arayarak "Reha'ya destek verme" dediğini açıkladığı oyuncu Tamer Karadağlı'yla ilgili paylaşım yaptı. Muhtar, son yaşanan olayları işaret ederek, "Çocuklar Duymasın istedim olmadı mevlam" ifadeleriyle Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk'la özdeşleşen Karadağlı'ya göndermede bulundu.