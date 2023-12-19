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Ünlü Söz Yazarı Muhittin Öndeş Hayatını Kaybetti

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Ünlü söz yazarı ve besteci Muhittin Öndeş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun zamandır enfeksiyon hastalıkları yüzünden kan eksikliği tedavisi gören Öndeş, birçok ünlü isme şarkı sözleri vermişti.

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü söz yazarı ve besteci Muhittin Öndeş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uzun zamandır enfeksiyon hastalıkları yüzünden kan eksikliği tedavisi gören Öndeş başta İbrahim Tatlıses, Burhan Çaçan ve Ferdi Tayfur gibi bir çok ünlü isme şarkı sözleri vermişti.

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İBRAHİM TATLISES " KARA MURAT" LAKABINI TAKMIŞTI

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği üyesi de olan Öndeş'e ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses " Kara Murat" lakabını takmıştı. Ünlü söz yazarı en son yakın dostları Selçuk Alagöz ve Bedri Ayseli ile bir araya gelmişti.

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Kaynak: Magazinkolik / Magazin

İbrahim Tatlıses Ferdi Tayfur Burhan Çaçan Ünlüler Ölüm Müzik Magazin Güncel Haberler

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