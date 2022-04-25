Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin'den sütyensiz paylaşım! Sırtındaki izi gösterdi

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dekolteli pozları sosyal medyada çok konuşulan Erbil'den bu kez de sütyensiz bir poz geldi.

MİNİLİ POZU BEĞENİLMİŞTİ

Erbil geçtiğimiz günlerde siyah transparan dekolteli, mini elbiseli fotoğrafını paylaşmış ve binlerce beğeni alan pozlarına, "Baba görmesin" şeklinde yorumlar gelmişti.

"ÇOK İYİ YANMIŞIM"

Erbil, bu defa tatilde nasıl yandığını takipçileriyle paylaştı. Sütyensiz bir pozunu hikaye olarak paylaşan Yasmin Erbil, paylaştığı fotoğrafına ise "Çok iyi yanmışım" notunu düştü.

İşte Yasmin Erbil'in o paylaşımı:

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