Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin'den sütyensiz paylaşım! Sırtındaki izi gösterdi - Haberler

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin'den sütyensiz paylaşım! Sırtındaki izi gösterdi

Haberler.com - Magazin
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Son olarak sütyensiz bir pozunu paylaşan Yasmin, sırtındaki izler için de "Çok iyi yanmışım" notunu düştü.

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dekolteli pozları sosyal medyada çok konuşulan Erbil'den bu kez de sütyensiz bir poz geldi.

MİNİLİ POZU BEĞENİLMİŞTİ

Erbil geçtiğimiz günlerde siyah transparan dekolteli, mini elbiseli fotoğrafını paylaşmış ve binlerce beğeni alan pozlarına, "Baba görmesin" şeklinde yorumlar gelmişti.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin'den sütyensiz paylaşım! Sırtındaki izi gösterdi

"ÇOK İYİ YANMIŞIM"

Erbil, bu defa tatilde nasıl yandığını takipçileriyle paylaştı. Sütyensiz bir pozunu hikaye olarak paylaşan Yasmin Erbil, paylaştığı fotoğrafına ise "Çok iyi yanmışım" notunu düştü.

İşte Yasmin Erbil'in o paylaşımı:

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin'den sütyensiz paylaşım! Sırtındaki izi gösterdi

Haberler.com - Magazin

Yasmin Erbil, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

Eğrioturdoğrukonuş:

Babasının izinde

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