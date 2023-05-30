Ünlü şef Mehmet Özer'in babası hayatını kaybetti

Başarılı televizyoncu ve şef Mehmet Özer'in babası yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Özer, "Canım babamızı kaybettik. Tüm arayan soran dostlarımıza teşekkür ederim" dedi. Ünlü ismin paylaşımına ünlü isimlerden de taziye yorumları geldi.