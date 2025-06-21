Ünlü şef Anne Burrell'in ölümünde aşırı doz şüphesi

Ünlü şef Anne Burrell'in ölümünde aşırı doz şüphesi
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Geçtiğimiz hafta evinde ölü bulunan ünlü şef Anne Burrell'in ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Duşta, etrafı yaklaşık 100 hapla çevrili şekilde bulunduğu belirlenen Burrell için aşırı doz şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Food Network'ün tanınmış isimlerinden, "Secrets of a Restaurant Chef" programının sunucusu ve "Worst Cooks in America" programının ortak sunucusu Anne Burrell, Brooklyn'deki evinde geçtiğimiz hafta ölü bulundu. 55 yaşındaki Burrell'in ölümü, aşırı doz ihtimaline karşı soruşturma başlatıldı.

100'E YAKIN HAPLA ÇEVRİLİ ŞEKİLDE BULUNDU

New York Polis Departmanı tarafından hazırlanan rapora göre Burrell, duşta bilinçsiz ve tepkisiz halde, çevresi yaklaşık 100 farklı hapla çevrili biçimde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Burrell'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ünlü şefin eşi Stuart Claxton ile yaşadığı evde gerçekleşen olayla ilgili otopsi tamamlandı ancak ölüm sebebine ilişkin kesin bulgular henüz paylaşılmadı.

Ünlü şef Anne Burrell'in ölümünde aşırı doz şüphesi

Claxton'ın ifadesine göre eşini en son gece saat 01.00 civarında sağ gördü; 6-7 saat sonra ise banyoda hareketsiz halde buldu. İlk müdahale sırasında kalp masajı uygulandığı ancak Burrell'in hayata döndürülemediği öğrenildi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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