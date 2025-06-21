Ünlü şef Anne Burrell'in ölümünde aşırı doz şüphesi

Food Network'ün tanınmış isimlerinden, "Secrets of a Restaurant Chef" programının sunucusu ve "Worst Cooks in America" programının ortak sunucusu Anne Burrell, Brooklyn'deki evinde geçtiğimiz hafta ölü bulundu. 55 yaşındaki Burrell'in ölümü, aşırı doz ihtimaline karşı soruşturma başlatıldı.

100'E YAKIN HAPLA ÇEVRİLİ ŞEKİLDE BULUNDU

New York Polis Departmanı tarafından hazırlanan rapora göre Burrell, duşta bilinçsiz ve tepkisiz halde, çevresi yaklaşık 100 farklı hapla çevrili biçimde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Burrell'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ünlü şefin eşi Stuart Claxton ile yaşadığı evde gerçekleşen olayla ilgili otopsi tamamlandı ancak ölüm sebebine ilişkin kesin bulgular henüz paylaşılmadı.

Claxton'ın ifadesine göre eşini en son gece saat 01.00 civarında sağ gördü; 6-7 saat sonra ise banyoda hareketsiz halde buldu. İlk müdahale sırasında kalp masajı uygulandığı ancak Burrell'in hayata döndürülemediği öğrenildi.