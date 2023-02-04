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Ünlü şarkıcı Simge Sağın kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle sahneye damga vurdu Bir de dansını görün

Magazin Haberleri

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Amerika tatili sonrası Türkiye'ye döndü. Miami'de paylaştığı fotoğraflarla gündem olan ünlü şarkıcı, bu kez de sahne kıyafetiyle ve dansıyla ağızları açık bıraktı.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, 10 Şubat'ta çıkaracağı yeni şarkı öncesinde Amerika tatiline çıkmıştı. Şarkıcının mayolu ve balkon pozları sosyal medyada olay yaratmıştı.

DERİN YIRTMAÇLI ELBİSEYLE SAHNEYE ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönen Sağın sahne kıyafetiyle yine adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı kasığına kadar derin yırtmacıyla dinleyicilerin karşısına çıktı.

Ünlü şarkıcıdan cesur poz

YORUMLAR PAYLAŞIMA DAMGA VURDU

Gümü rengi elbise tercih eden Simge Sağın'ın paylaşımına başta ünlü isimler olmak üzere binlerce beğeni ve yorum yağdırdı. İrem Derici'nin yorumu ise paylaşıma damga vurdu.

Ünlü şarkıcıdan cesur poz

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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