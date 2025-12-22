Haberler

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Yusuf Güney ifade veriyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda evinde bulunamayan Yusuf Güney, bugün jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve sağlık kontrolünden geçirilip ifadeye götürüldü.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında Yusuf Güney gözaltına alındı.
  • Operasyonun üçüncü dalgasında 7 kişi gözaltına alındı ve evlerinde uyuşturucu madde öğütücüleri ele geçirildi.
  • Operasyonun ilk dalgasında 19 kişi gözaltına alındı ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen çalışmalarda, aralarında Danla Bilic, Mümmine Senna Yıldız, Aleyna Tilki ve İrem Sak'ın da bulunduğu bazı isimler gözaltına alındı.

Aynı operasyonda adı geçen ancak yurt dışında oldukları tespit edilen kişiler hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Bu kapsamda Şevval Şahin ile Şeyma Subaşı'nın firari olarak yurt dışında bulunduğu belirtildi.

ADRESLERİNDE BULUNMADILAR

Soruşturma dosyasında haklarında gözaltı kararı bulunan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün ise adreslerinde bulunamadığı bildirildi.

Yusuf Güney, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bugün jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Güney'in sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesinin alınması için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

OPERASYONUN ÜÇÜNCÜ DALGASINDA 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Medya sektöründeki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Operasyonun üçüncü dalgası 3 gün önce gerçekleşti. 7 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, ' Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan Saadet Ezgi Eyyüboğlu, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda aparat ve uyuşturucu madde öğütücüsü ele geçirildi.

OPERASYONUN İLK DALGASINDA 19 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyonun ilk dalgasında ise; aralarında Dilan Polat, Engin Polat, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş, Duygu Özaslan Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan, Ziynet Sali ve Mert Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı. Şahıslar, ifadeleri ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

title