Ünlü şarkıcı Kalben'in başını yakan görüntü! Arkadaşı kaydedip emniyete göndermiş

Ünlü şarkıcı Kalben, önceki hafta evine yapılan uyuşturucu baskını sonucu gözaltına alınmış, daha sonra yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın detayları netleşti.

İstanbul'da geçtiğimiz hafta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şarkıcı Kalben Sağdıç'ın Beyoğlu'ndaki evine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Evde 2 bin euro, 730 dolar ve bin 500 lira da bulunurken; Kalben Sağdıç gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

HER ŞEY BİR VİDEO İLE BAŞLAMIŞ

"Satıcı değil içiciyim" diyen ünlü şarkıcıya yönelik operasyonun yurt dışında kokain kullanırken gizlice çekilmiş bir videosunun İstanbul emniyetine gönderilerek ihbar edilmesiyle başladığı öğrenildi. Sabah gazetesi, söz konusu videonun görüntülerine ulaştı.

GÖRÜNTÜLER KARŞILIĞINDA PARA İSTEMİŞLER

Kalben ise ifadesinde, söz konusu videonun İtalya gezisi sırasında bir arkadaşı tarafından çekildiğini, yakın zamanlarda video karşılığında kendisinden para istenerek şantaj yapıldığını, para vermeyince şantajcının videoyu emniyetle paylaştığını söyledi. İhbarcının emniyete gönderdiği dilekçede, 'Şarkıcı Kalben Sağdıç uyuşturucu kullanıyor ve çevresine para karşılığı dağıtım yapıyor" şeklinde devam eden ihbarda asıl uyuşturucuyu getiren kişilerin ismini de verirken, ünlü şarkıcının yine magazin dünyasında tanınan birçok kişiye uyuşturucu madde sağladığını belirtti.