Ünlü şarkıcı Hadise hüngür hüngür ağladı

Ünlü şarkıcı Hadise hüngür hüngür ağladı
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Ünlü şarkıcı Hadise hüngür hüngür ağladı
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Ünlü şarkıcı Hadise, yorgun olduğunu söyleyerek hüngür hüngür ağladı. Hadise, "Yorgunum biz robot değiliz." derken, o anlar kameraya yansıdı.

Son zamanlarda sahne aldığı konserlerde cesur kombin tercihleriyle konuşulan ünlü şarkıcı Hadise, bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

HADİSE GÖZYAŞLARINIT TUTAMADI

Hadise, hüngür hüngür ağlarken kameralara yansıdı. Çok yorgun olduğunu söyleyen güzel şarkıcı söyledikleriyle de dikkat çekti.

"BİZ ROBOT DEĞİLİZ"

Hadise, "Yorgunum. Biz robot değiliz. İnsanlar bizi robot zannediyor bence bazen." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıİDO BEY:

Para para para peşine düşme bu kadar o zaman rahatlarsınız hanımefendi dünya hayatı aldatıcı bir oyundan ibarettir.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıSadi:

Anyen

yanıt0
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Haber Yorumlarıjyqcs85fkm:

küreselcilerle imzaladığın anlaşma yüzünden iyi düşünseydin sen kazanacaksınki onlarda kazansın geçmiş ola

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
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