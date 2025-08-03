Ünlü şarkıcı Hadise hüngür hüngür ağladı

Son zamanlarda sahne aldığı konserlerde cesur kombin tercihleriyle konuşulan ünlü şarkıcı Hadise, bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

HADİSE GÖZYAŞLARINIT TUTAMADI

Hadise, hüngür hüngür ağlarken kameralara yansıdı. Çok yorgun olduğunu söyleyen güzel şarkıcı söyledikleriyle de dikkat çekti.

"BİZ ROBOT DEĞİLİZ"

Hadise, "Yorgunum. Biz robot değiliz. İnsanlar bizi robot zannediyor bence bazen." dedi.