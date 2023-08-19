Ünlü Şarkıcı Gülden Karaböcek Dönerci Sahnesiyle Şaşırttı

Ünlü şarkıcı Gülden Karaböcek'in dönerci de sahne aldığı ortaya çıktı. İstanbul'da kadınlar matinesi programında dönerci ve kebapçı salonunda çıkan ünlü ses 2 haftada bir sahneye çıktığı öğrenildi. Gülden Karaböcek'in bu halini gören sanatçılar ve hayranları şaşkınlıkla karşıladı.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü şarkıcı Gülden Karaböcek'in dönerci de sahne aldığı ortaya çıktı.

İstanbul'da kadınlar matinesi programında dönerci ve kebapçı salonunda çıkan ünlü ses 2 haftada bir sahneye çıktığı öğrenildi.

"Ben Olmalıydım", "Sevsen Ne Olurdu?", "Sen Evlisin", "Nem Kaldı", "Dilek Taşı", "Hatıran Yete"r şarkılarıyla bilinen 69 yaşındaki efsane sanatçı Gülden Karaböcek özel yaşantısı ile de gündemi günlerdir meşgul ediyor. İlerlemiş yaşına rağmen bir çorbacıda sonra da bir dönercide hala sahne alıyor olması hayranlarını üzerken, yeni görüntüsüne ne yorum yapılacak merak konusu oldu.

Yıllar önce eniştesi ile evlenen Gülden Karaböcek'in bu halini gören Akalın, "Tüm eniştecilerin sonu böyle olsa izlesek" yorumunda bulunmuş tepkileri üzerine çekmişti… Başta Gülben Ergen olmak üzere birçok sanatçı da Karaböcek'e arka çıkmıştı...