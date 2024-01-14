Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Şarkılarıyla dünya müzik listelerini kasıp kavuran Ariana Grande'nin evine 92 kez girerek ünlü şarkıcıyı taciz eden sapık 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin saplantılı hayranlarıyla başı dertte. Geçtiğimiz yıllarda ünlü şarkıcının evine bıçakla giren ve ölüm tehditleri savuran bir kişi 5 yıllık uzaklaştırma kararı almasına rağmen yeniden Ariana Grande'nin evine girmiş ve daha sonra tutuklanmıştı.

Başarılı şarkıcının bu kez de evine tam 92 kez zorla giren sapık tutuklanarak 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.