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Ünlü sanatçı Ümit Besen Kocaeli'de unutulmaz şarkılarını seslendirdi

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Ümit Besen dün akşam Kocaeli'de Jolly Joker'de sahne aldı ve uzun yıllar dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirerek konuklarına nostalji dolu anlar yaşattı. Vatandaşlar, Besen'in şarkılarıyla hüzünlenirken eserlere eşlik etti.

Kocaeli'de sahne alan ünlü sanatçı Ümit Besen unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Ümit Besen dün akşam Jolly Joker'de kulakların pasını sildi. Uzun yıllar dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, kendisini izleyen konuklarına nostalji dolu anlar yaşattı. Zaman zaman Besen'in şarkılarıyla hüzünlenen vatandaşlar, eserlere eşlik de etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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