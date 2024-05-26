Ünlü sanatçı Ümit Besen Kocaeli'de unutulmaz şarkılarını seslendirdi

Kocaeli'de sahne alan ünlü sanatçı Ümit Besen unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Ümit Besen dün akşam Jolly Joker'de kulakların pasını sildi. Uzun yıllar dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, kendisini izleyen konuklarına nostalji dolu anlar yaşattı. Zaman zaman Besen'in şarkılarıyla hüzünlenen vatandaşlar, eserlere eşlik de etti. - KOCAELİ