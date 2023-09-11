Ünlü sanatçı Deniz Çakır dünyaevine girdi

Sarıyer'de düzenlenen 200 kişilik düğüne çiftin aileleri, yakın dost ve arkadaşları katıldı. Kır düğünüyle mutluluğa 'evet' diyecek olan çiftin nikahını Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin kıydı. Deniz Çakır'ın şahitliğini Sanem İşler Şen ve Zuhal Olcay, Bilgehan Baykal'ın ise Başar Başaran ve Habil Özden yaptı. Deniz Çakır'ın dokunuşları ile Helenistik tarzda olan gelinliği ise ünlü modacı Gamze Saraçoğlu'na ait.

Sarıyer'de düzenlenen 200 kişilik düğüne çiftin aileleri, yakın dost ve arkadaşları katıldı. Kır düğünüyle mutluluğa "evet" diyecek olan çiftin nikahını Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin kıydı.

Deniz Çakır'ın şahitliğini Sanem İşler Şen ve Zuhal Olcay, Bilgehan Baykal'ın ise Başar Başaran ve Habil Özden yaptı.

Deniz Çakır'ın dokunuşları ile Helenistik tarzda olan gelinliği ise ünlü modacı Gamze Saraçoğlu'na ait.