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Ünlü sanatçı Demet Akalın Zonguldak'ta konser verdi

İhlas Haber Ajansı - Sertaç Özdemir - Magazin
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Ünlü sanatçı Demet Akalın Zonguldak'ta konser verdi Ünlü Pop Sanatçısı Demet Akalın Zonguldak'ta konser verdi.

Ünlü sanatçı Demet Akalın Zonguldak'ta konser verdi

ZONGULDAK - Ünlü Pop Sanatçısı Demet Akalın Zonguldak'ta konser verdi. Kargo alanında hayranları ile bir araya gelen Akalın, söylediği parçalarla unutulmaz bir akşam yaşattı.

Ünlü Pop Sanatçısı Demet Akalın Zonguldak kargo alanında sevenleri ile bir araya geldi. Zonguldak'ta Meteoroloji Genel Müdürlüğü kent genelin şiddetli yağmur uyarısı sonrası dün etkili olan yağmur nedeniyle Eypio konserine kalabalık olmazken sahneye konser için sahneye çıkan ünlü sanatçı Demet Akalın, "Allah'ın sevgili kuluyuz. Çok şükür yağmur falan yağmayacak. Yok yok yağmur falan yok" dedi. Halkın yoğun katılım gösterdiği konserde Demet Akal'ın söylediği birbirinden güzel şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Vatandaşlar Akalın'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek coşkuya ortak oldu.

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İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Magazin

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