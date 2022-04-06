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Ünlü Popçu Berkay Hastanelik Oldu

Snob Magazin - Magazin
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Ünlü Popçu Berkay Hastanelik Oldu

Şarkıcı Berkay'ın birkaç gündür Ulus'taki Liv Hospital'da yattığı ortaya çıktı. Yüzünde izler olduğu konuşulan popçunun kavga ettiği iddiası ise kulaktan kulağa yayılıyor.

ULUS, BARTIN (Snob Magazin) - Şarkıcı Berkay'ın birkaç gündür Ulus'taki Liv Hospital'da yattığı ortaya çıktı. Tv100'den Barış Agil'in haberine göre yüzünde izler olduğu konuşulan popçunun kavga ettiği iddiası kulaktan kulağa yayılıyor.

Ancak Berkay'ın menajeri Haşim Umut Gülbay iddiayı yalanladı ve spor nedeniyle belinde oluşan rahatsızlık nedeniyle ünlü popçunun hastaneye gittiğini, bu sırada koltuk altında oluşan bir kitle için de parça alındığını açıkladı. İddialar üzerine fotoğraf paylaşan Berkay'ın yarın hastaneden taburcu olması planlanıyor.

Snob Magazin / Magazin

Liv Hospital, Berkay, kavga, Ulus, Magazin, Haberler

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