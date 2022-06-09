Ünlü Oyuncuyu Şaşırtan Sürpriz - Haberler

Ünlü Oyuncuyu Şaşırtan Sürpriz
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Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde 35 yaşına girdi. Saç tıraşı için yakın dostu ve imaj danışmanı Adem Terzi'ye giden yakışıklı oyuncu, Terzi'nin pasta sürpriziyle karşılaştı
Tıraş bitiminde kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfleyen Kerem Bürsin, bu jest karşısında hem şaşırdı hem de mutluluğunu gizleyemedi.
Yeni yaşının önce sağlık ve mutluluk getirmesini isteyen Kerem Bürsin, yakın dostuna teşekkür etti.
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