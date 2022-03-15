Ünlü Oyuncunun Son Hali Üzdü! Açıklama Geldi

Bir süredir ortalarda görünmeyen Nurgül Yeşilçay, bir hafta önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirmişti.

"BİR SÜREDİR HASTANELERDE BOĞUŞUYORDUM"

Kaza geçirdiğini ifade eden Yeşilçay, "Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü! Kendi kullandığım araçla büyük bir Kaza atlattım! Ağzıma, çeneme dikişler atıldı! Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek! Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız. Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen" ifadelerini kullanmıştı.

"KAZANIN İZLERİ GEÇMEDİ"

Önceki gün Arnavutköy'de görüntülenen Yeşilçay, "Talihsiz bir kazaydı. İzleri hala geçmedi. Normalde otomobil kullanmayı seven birisi değilim. Kullanmak zorunda kaldım. Frene basayım derken panikleyerek gaza bastım. Hem direğe hem de ağaca vurdum. Doktor kontrolü devam ediyor. Kalıcı bir hasar yok. Elektroşok ve fizik tedavi devam ediyor. Üç aylık bir süre içerisinde düzelecek" dedi.

NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR?

Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976 tarihinde Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 2001'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki 'Gülsüm' rolü ile tanındı. 2002 yılında yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Asmalı Konak dizisinde 'Bahar Karadağ' rolüyle ününü artırdı. Aynı yıl Teoman'la beraber Mumya Firarda filminde oynadı.

2003 yılında Abdullah Oğuz'un yönettiği Asmalı Konak dizisinin devam filmi olan Asmalı Konak-Hayat'ta Özcan Deniz'le başrolü paylaştı. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı Eğreti Gelin filmindeki 'Kostak Emine' rolü ile 2005 12. Adana Altın Koza FilmFestivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı. Aynı yıl Hande Ataizi ile Melekler Adası dizisinde rol aldı. Aynı dizide rol alan Cem Özer ile 26 Ekim 2004'te evlendi. Hamileliğinin son ayında Melekler Adası dizisinden ayrıldı. 22 Mayıs 2005'te oğlu Osman Nejat'ı dünyaya getirdi. Yine 2004'te beş yönetmenin yönettiği Anlat İstanbul filminde 'Saliha' karakterini canlandırdı.

2005-2006 sezonunda ATV'de yayınlanan Belalı Baldız dizisinde Berna Laçin ve Kenan Işık'la başrolü paylaştı. 2006'da Cem Özer'le Sen Olmasaydın adlı tiyatro oyununda rol aldı. 2006 yılının Eylül ayında Fatih Akın'ın senaryosunu yazdığı, yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği Yaşamın Kıyısında isimli filmin çekimlerine başladı. 'Ayten Öztürk' adlı lezbiyen Türk kızını canlandırdığı film, 2007'de 60. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarıştı ve 'En İyi Senaryo' ödülünü kazandı. 2007'de Ezo Gelin dizisinde 'Ezo Gelin'i canlandırdı. Ortadoğu'nun en önemli film festivallerinden biri olarak kabul edilen 31. Uluslararası Kahire Film Festivali'nde başkanlığını ünlü İngiliz yönetmen Nicolas Roeg'in yaptığı ana jüride yer aldı. Şubat 2011'de Cem Özer'den boşandı.

Ocak 2010'da yayınlanmaya başlayan Aşk ve Ceza isimli dizide Murat Yıldırım'la başrolü paylaştı. 2011'de dizi sona erdi. Aynı yıl içerisinde Show TV'de yayınlanmaya başlayan Sensiz Olmaz adlı dizinin başrolünde yer aldı. Ardından 2012 yılında Sultan dizisinde rol aldı ve dizi 20. bölümde final yaparak ekranlara veda etti. 2013 yılında ise Aşk Kırmızı filminde oynadı. Galip Derviş ve İşler Güçler dizilerinde konuk oyuncu olarak rol aldı.

Aynı yıl içerisinde Bebek İşi dizisinde 'Candan' karakterini canlandırdı. 2014 yılında Gece filminde oynadı ve Cinayet adlı dizide rol aldı. 2015 yılında efsane dizi Paramparça'da canlandırdığı 'Gülseren' karakteriyle yeniden zirvenin sahibi olan Yeşilçay, 2016 yılında senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı. Ardından Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Gülperi adlı dizilerde de başrol oynayan Nurgül Yeşilçay son olarak Fox Tv'de yayınlanan Kefaret dizisinde Zeynep karakteri ile karşımıza çıkmıştır.