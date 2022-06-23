Ünlü Oyuncunun Mutlu Günü

Oyuncu Seda Tosun, 2018 yılında müzisyen Eymen Adalı ile nikah masasına oturmuştu. Çift, evliliklerinde ikinci yılı doldurmadan ayrılık kararı almış ve olaylı bir boşanma süreci yaşamıştı.

Seda Tosun, boşandıktan sonra kariyerine odaklandığını ifade etmişti.

Oyuncu, "Birçok senaryo geliyor. İşimde baharı yaşadığım bir süreçteyim. Çalışmaktan hiç yorulmam" diyerek, yeni projelerin müjdesini vermişti.

İKİNCİ KEZ EVLENDİ

Seda Tosun ikinci kez nikah masasına oturdu. Tosun, sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile evlendi. Çift, paylaştıkları fotoğraflarına 'Biz evlendik!' notunu düştü.

SEDA TOSUN KİMDİR?

Seda Tosun, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül'ün duygusal sinema filmi "Mucize"nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Tosun, Aydın Üniversitesi Drama Oyunculuk Bölümü bölümü mezunudur.

Balayı ve Mucize filminde başrol oynayarak herkesin tanıdığı bir isim haline gelen genç ve güzel oyuncu Seda Tosun, 1.78 cm boyundadır.

Ayrıca Seda Tosun 2008 yılı Miss Turkey finalistlerindendir. İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü öğrencisi olan Tosun, role 3 bin kişi arasından seçildi. Mucize filminde Deli Aziz karakterinin eşi olan Mızgin'i canlandıran Seda Tosun, Mehmet Ali Erbil ve Cenk Kangöz'le yaşadığı aşklarla da gündeme gelmişti.

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