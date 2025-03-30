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Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye'de! Jürinin şaşkınlıktan ağzı açık kaldı

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O Ses Türkiye'nin son bölümünde sahnede ter döken yarışmacılar arasında ünlü oyuncu Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz de yer aldı. Durumu öğrenen jüri üyelerinin şaşkınlığı kameralara yansıdı.

Jüriliğini Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'inyaptığı O Ses Türkiye'de takımlar bir bir oluşuyor.

Bu haftanın yarışmacıları arasında yer alan Elif İdiz performansıyla 3 jüri üyesini kendisine döndürmeyi başardı. Sohbet sırasında ekrana gelen Nurseli İdiz fotoğrafı ise bir gerçeği ortaya çıkardı. Beyazıt Öztürk'ün "Aile dostunuz mu?" sorusuna, yarışmacı "Annem" yanıtını verince jüri üyeleri büyük şaşkınlık yaşadı.

"BABAM MÜZİSYEN, ANNEM OYUNCU"

Elif İdiz sahne arkasında verdiği röportajda, "Babam müzisyen Cem İdiz, annem de oyuncu Nurseli İdiz. Bunca sene onların başarılarından ötürü kendimi geri çekmiş olsam da artık sıra bende diye umuyorum. Ben de bu alanda bir şeyler yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Genç yarışmacının takımında yer almak için seçtiği jüri üyesi Hadise oldu.

Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye'de! Jürinin şaşkınlıktan ağzı açık kaldı

Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye'de! Jürinin şaşkınlıktan ağzı açık kaldı

Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye'de! Jürinin şaşkınlıktan ağzı açık kaldı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Yabancı şarkı söylemiş. Koysanıza şarkıyı dinleyelim. Aratırıyorlar. Bide hap yandaş medyada haberlenmi?. Garanti akpli.

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